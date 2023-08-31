Россияне захотели избавиться от Пушкина и Гоголя в ЕГЭ «Синергия»: исключение русских классиков из ЕГО поддержали 63% респондентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство участников опроса аналитического центра университета «Синергия» поддержали бы исключение русских классиков XIX века из заданий Единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе, сообщает ТАСС. Против произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя выступило 63% респондентов. При этом 13% опрошенных имеют противоположное мнение.

Нейтральной позиции придерживается почти четверть участников опроса — 24%. Всего исследование охватило пять тысяч жителей всех российских регионов старше 18 лет.

Свое мнение относительно исключения классиков из ЕГЭ большинство респондентов объяснили тем, что знание произведений этих авторов оценивается во время сдачи ОГЭ после девятого класса. Включение тех же материалов в ЕГЭ подвергает выпускников дополнительной нагрузке, считают они. Треть опрошенных высказалась за акцентирование внимания на более современных и актуальных произведениях.

По словам ректора университета Артема Васильева, госэкзамен приводится в соответствие с обновленной школьной программой, из которой не пропали и никогда не пропадут произведения великих русских писателей, сформировавших культурный код нации.

Никаких революционных преобразований не ожидается. Никто не собирается сбрасывать с парохода современности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. И. Фонвизина и других писателей-классиков. Их книги сформировали культурный код нашей нации в той же степени, что и труды советских писателей, некоторые из которых творили во время Великой Отечественной войны, — объяснил он.

Ранее в Министерстве просвещения России отметили, что произведения российских писателей первой половины XIX века не исключат из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году. Появившуюся информацию об этом в ведомстве назвали не соответствующей действительности.