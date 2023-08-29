Минпросвещения РФ: ни Пушкина, ни Гоголя не уберут из ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Произведения российских писателей первой половины XIX века не исключат из заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения России. Как отмечается, появившуюся ранее информацию об этом в министерстве назвали не соответствующей действительности.

Ни одно из произведений, являющихся вершинными произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕГЭ по литературе привлекаются не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и материалы из программы основной школы, где изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы.

По сложившейся отечественной традиции преподавания литературы, произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя изучаются как раз в основной школе, а их знание проверяют на основном госэкзамене.

Ранее депутаты Госдумы поинтересовались у главы Министерства просвещения Сергей Кравцова, о причинах отсутствия классиков русской литературы в рекомендациях для подготовки к ЕГЭ-2024. Как пояснили в Рособрнадзоре, произведения классиков изучают в рамках курса до девятого класса, то есть для сдачи ОГЭ.