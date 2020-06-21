Возгорание растительности и мусора стало главной причиной пожаров в России

https://static.news.ru/photo/cb15ab0a-b392-11ea-b421-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

За пять месяцев 2020 года в России зарегистрировано 213 870 пожаров, из них 66% произошло на открытых территориях, включая возгорания сухой растительности и бытовых отходов.

Как сообщили ТАСС в Департаменте надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, на пожары в зданиях, по статистике, приходится каждый третий случай, на транспортные средства лишь 3%.

Среди пожаров в помещениях основную долю (77,5%), составляют инциденты в жилых помещениях, в том числе 28,3%. — в многоквартирных домах, каждый четвертый — в одноквартирных, и 23,6% — в дачных домах и банях. Всего за этот период в жилье произошло почти 50 тыс. пожаров.

Меньше всего горели в России объекты культурного назначения — музеи, выставки, театры и другие. С начала года таких пожаров было зарегистрировано лишь 55.

Доля возгораний в городе и сельской местности практически одинакова — 51% и 49% соответственно. Причинами 74% всех пожаров стало неосторожное обращение с огнем, 10% возникли из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей.

В МЧС также отметили, что с начала года на пожарах в России было спасено более 80 тысяч человек, эвакуировано более 68 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. С мая по июль прогнозируются периоды с максимально высокой температурой. В свою очередь жара вызовет торфяные пожары.