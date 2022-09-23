Большинство читателей KP.RU высказалось за отправку депутатов в зону СВО 71% читателей KP.RU высказались за отправку депутатов в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

71% опрошенных читателей сайта KP.RU высказались за предоставление возможности депутатам отправиться на Украину в зону боевых действий. По их словам, политики умные люди и они принесут пользу стране. В настоящий момент закон освобождает парламентариев от призывов по мобилизации.

Конечно, пусть идут. Пусть будут плечом к плечу со своими избирателями, это правильно, — заявил один из участников опроса.

Другой выразил уверенность, что опыт парламентариев даст пример гражданам России, и те пойдут на фронт вслед за чиновниками.

При этом четверть респондентов (25%) считает, что депутаты должны отправляться на передовую только в том случае, если у них имеется за плечами опыт боевых действий. 2% опрошенных отметили, что каждый должен заниматься своим делом, и парламентариям в зоне СВО делать нечего. Оставшиеся 2% затруднились дать конкретный ответ.

Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что уже поданы заявления первых четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их служить в зону военной операции на Украине в составе Вооруженных сил РФ. По его словам, заявки поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.

Позднее депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов также выразил желание отправится в зону СВО для защиты Донбасса.