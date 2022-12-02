Больше россиян решились дарить подержанные вещи Опрос СДЭК: выросло количество россиян, готовых дарить б/у вещи

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В России зафиксирован рост количества тех людей, кто готов подарить своим друзьям и близким подержанные вещи, передает РБК со ссылкой на опрос, проведенный СДЭК. По сравнению с предыдущим годом количество респондентов, готовых сделать б/у подарок, выросло более чем в два раза.

Согласно данным опроса, в этом году о готовности подарить бывший в употреблении предмет высказалась четверть респондентов (24%), при этом в прошлом году такой ответ дали только 9%.

В ходе опроса также выяснилось, что такое решение связано с удорожанием оригинальной продукции, — так высказались 57% опрошенных, 43% респондентов объяснили свой ответ желанием сэкономить деньги.

Больше всего россиян собирается дарить подержанную технику — умные часы (43%), смартфоны (39%), планшеты (34%), ноутбуки (21%), игровые консоли (19%) и телевизоры (14%). Однако среди прочего подарками станут обувь и одежда (8% — винтаж и 3% — обычная одежда), велосипеды (13%), игрушки (9%), электросамокаты (7%), антиквариат (6%), книги (6%) и ювелирные украшения (4%).

Ранее «МегаФон» сообщил, что число людей, интересующихся акциями в «черную пятницу» в России, выросло в три с лишним раза по сравнению с 2021 годом. В компании отметили, что самыми популярными у россиян товарами стали одежда и обувь — этой категорией интересовалась треть пользователей, совершавших покупки.