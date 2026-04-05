Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 14:28

Больше никаких безвкусных и черствых булок на Пасху: кулич с начинкой из заварного крема

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пасхальные куличи с начинкой из заварного крема — это нежная, сочная и ароматная выпечка. Классическое дрожжевое тесто и воздушный ванильный крем гарантируют, что мякиш не пересушится и останется мягким несколько дней.

Для теста возьмите: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 3 яйца, 120 г сахара, 7 г сухих дрожжей, 100 г изюма, ванилин, щепотку соли. Для крема: 500 мл молока, 2 яйца, 100 г сахара, 50 г муки, ванилин.

Приготовьте заварной крем: взбейте яйца с сахаром и мукой, влейте горячее молоко, варите, помешивая, на медленном огне до загустения, остудите.

Для теста: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, опару, ванилин и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто, в конце вмешайте изюм. Оставьте в тепле на 2–3 часа. Разложите тесто по формам на 1/3, дайте подняться. Выпекайте при 170–180°C 35–50 минут.

Полностью остудите. У каждого кулича срежьте шапочку, аккуратно выньте часть мякиша. Наполните полость кремом, верните шапочку. Дайте пропитаться 2–3 часа. С такими куличами вы забудете о безвкусных и черствых булках.

Проверено редакцией
Читайте также
куличи
рецепты
Пасха
выпечка
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.