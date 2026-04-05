Больше никаких безвкусных и черствых булок на Пасху: кулич с начинкой из заварного крема

Пасхальные куличи с начинкой из заварного крема — это нежная, сочная и ароматная выпечка. Классическое дрожжевое тесто и воздушный ванильный крем гарантируют, что мякиш не пересушится и останется мягким несколько дней.

Для теста возьмите: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 3 яйца, 120 г сахара, 7 г сухих дрожжей, 100 г изюма, ванилин, щепотку соли. Для крема: 500 мл молока, 2 яйца, 100 г сахара, 50 г муки, ванилин.

Приготовьте заварной крем: взбейте яйца с сахаром и мукой, влейте горячее молоко, варите, помешивая, на медленном огне до загустения, остудите.

Для теста: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, опару, ванилин и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто, в конце вмешайте изюм. Оставьте в тепле на 2–3 часа. Разложите тесто по формам на 1/3, дайте подняться. Выпекайте при 170–180°C 35–50 минут.

Полностью остудите. У каждого кулича срежьте шапочку, аккуратно выньте часть мякиша. Наполните полость кремом, верните шапочку. Дайте пропитаться 2–3 часа. С такими куличами вы забудете о безвкусных и черствых булках.

