МВД получило примерно 543 тысячи уведомлений о наличии второго гражданства с 2015 года. В 2014 году вступил в силу закон, который обязал людей сообщать о таком факте.
Больше всего уведомлений было подано в 2015 году — около 285,5 тысяч, после этого каждый год их количество снижается,
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Украины упростило получение гражданства для иностранцев, которые участвовали в операции в Донбассе.
Прежде граждане других государств, сражавшиеся на стороне Киева на востоке страны, не имели возможности получить вид на жительство на Украине. Этот статус является первым шагом для получения украинского гражданства.
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