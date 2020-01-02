https://static.news.ru/photo/0e38d492-2d52-11ea-a827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД получило примерно 543 тысячи уведомлений о наличии второго гражданства с 2015 года. В 2014 году вступил в силу закон, который обязал людей сообщать о таком факте.

Больше всего уведомлений было подано в 2015 году — около 285,5 тысяч, после этого каждый год их количество снижается, передаёт ТАСС. За 2019 год о наличии второго паспорта сообщили больше 46,5 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Украины упростило получение гражданства для иностранцев, которые участвовали в операции в Донбассе.

Прежде граждане других государств, сражавшиеся на стороне Киева на востоке страны, не имели возможности получить вид на жительство на Украине. Этот статус является первым шагом для получения украинского гражданства.