Больницу привлекли к ответственности за проход силовика в палату к Юдиной

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Роспотребнадзор признал, что сотрудник правоохранительных органов, пнувший в живот петербурженку Маргариту Юдину, незаконно проник в палату к пациентке. НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, где лежала пострадавшая, привлекли к ответственности.

Такой ответ получили юристы «Команды 29», защищавшие женщину. Они пожаловались в ведомство на нарушение мер по борьбе с распространением коронавируса. Роспотребнадзор согласился с этими доводами.

За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, — говорится в ответе ведомства, который опубликован на сайте «Команды 29».

Адвокат организации Валерия Ветошкина отметила, что привлечь к ответственности больницу могли по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которая предусматривает штраф на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 910 дней.

Сейчас всё ещё введён режим повышенной готовности, в соответствии с которым введены ограничительные мероприятия в лечебных учреждениях, а также действуют специальные правила по обеспечению гигиены в лечебных помещениях, — подчеркнула она.

Ранее главк СКР по Санкт-Петербургу отказался отвечать на вопросы СМИ по доследственной проверке в отношении силовика, ударившего в ходе протестной акции 23 января жительницу города Маргариту Юдину.

На акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального Юдина попыталась узнать у силовиков причины задержания участника митинга. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот. Та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Юдина была госпитализирована, и медики диагностировали у неё сотрясение мозга.

Позднее силовик пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он принёс женщине извинения и объяснил, что причиной инцидента стало запотевшее забрало шлема. Однако на кадрах с места ЧП видно, что забрало у него было поднято.