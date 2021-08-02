Больницам разрешили использовать лекарства от пациентов и благотворителей

Российским больницам официально разрешили использовать лекарства, приобретённые для курса лечения самими пациентами или благотворительными фондами. Минздрав внёс соответствующие поправки в правила обязательного медицинского страхования, сообщает «Коммерсант».

До настоящего времени больницы могли применять в лечении стационарных пациентов только лекарства из их собственных аптек. В случае нарушения этого правила им грозили штрафы.

Во Всероссийском союзе пациентов отметили, что нововведение устраняет противоречие, при котором в фонде ОМС не хватает средств, но не разрешается использование лекарств, полученных из альтернативных источников.

Поправки актуальны для людей, страдающих склерозом, онкологией и рядом других заболеваний. Однако проблема не решена полностью. Необходимо ввести механизм оплаты подобной услуги, причём в систему ОМС, отметили в союзе пациентов. Кроме того, должно быть предусмотрено, что при отсутствии у поступившего в больницу пациента нужного лекарства и невозможности благотворительным фондом приобрести его лечение обеспечивается за счёт средств ОМС.

Ранее сообщалось, что в комитете Совфеда по социальной политике предложили Минздраву расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациенты смогут бесплатно получать лекарства. По мнению сенаторов, в него следует включить ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий и стентирование периферических артерий. Кроме того, предлагается продлить срок предоставления препаратов до трёх лет.