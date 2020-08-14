Больница не ответила на запрос суда о состоянии здоровья Ефремова

https://static.news.ru/photo/9820090c-de1c-11ea-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: botkinmoscow.ru

Пресненский суд Москвы не получил ответ на запрос о состоянии здоровья актёра Михаила Ефремова, направленный в Боткинскую больницу.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник.

Суд ответ на свой запрос не получил. В больницу отправлен повторный запрос, — сообщил собеседник агентства.

Ефремова госпитализировали прямо из зала суда 11 августа. Его адвокат Эльман Пашаев на следующий день заявил, что актёр перенёс инсульт. По словам юриста, угрозы жизни его клиента нет, медики оценивают состояние Ефремова как средней тяжести. NEWS.ru сообщал, что к ухудшению состояния здоровья Михаила Ефремова, которого прямо из здания суда увезла скорая помощь, могли привести алкоголь, стресс и нехватка сна. Об этом заявил профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов.

Актёра подозревают в провоцировании лобового столкновения в центре Москвы 8 июня 2020 года. Сергей Захаров, водитель машины, в которую врезался Jepp Grand Cherokee Ефремова, погиб. Экспертиза показала, что актёр находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а незадолго до ДТП употреблял наркотики. В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом.