Врач назвал возможные причины плохого самочувствия Ефремова

https://static.news.ru/photo/29e65818-dbe9-11ea-b12d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

К ухудшению состояния здоровья актёра Михаила Ефремова, которого прямо из здания суда увезла «скорая помощь», могли привести алкоголь, стресс и недостаток сна. Об этом заявил профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов.

По его словам, все эти факторы могли спровоцировать инсульт.

Все перечисленное может быть. Это механизм, у которого очень много разных пусковых механизмов, — цитирует медика РИА Новости.

Эксперт добавил, что в случаях, когда речь идёт о временном нарушении кровообращения в мозге, пациент может вернуться в нормальное состояние.

Насколько мне известно из СМИ, речь идёт пока о так называемой транзиторной ишемической атаке, то есть временном нарушении мозгового кровообращения, нестойком. Чаще всего это бывает из-за спазма сосудов в области бляшки. Да, возможно восстановление, — пояснил он.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

11 августа должен был состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП, но до начала заседания он был госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации, состояние артиста медики оценивают как тяжёлое. Ему поставлен предварительный диагноз «инсульт».

Как писал NEWS.ru, защита потерпевшей стороны отнеслась к произошедшему неоднозначно. Так адвокат Анна Бутырина назвала инцидент «цирковым выступлением», а её коллега Александр Добровинский поверил в ухудшение здоровья Ефремова и предложил дождаться выводов врачей.