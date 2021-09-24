Более триллиона рублей направят на «детские» выплаты за три года

Почти 960 млрд рублей направят на выплаты пособий детям в возрасте от трёх до семи лет в 2022–2024 годах. Ежегодно такие выплаты будут получать около 3 млн детей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. Её слова приводит ТАСС.

Кроме того, в 2022-2024 годах на пособия для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет будет направлено почти 258 млрд рублей. По оценке Голиковой, эти выплаты коснутся 1,1 млн детей.

Ранее правительство одобрило законопроект Минтруда, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России. Таким образом, с нового года упростят выплаты пособий в четырёх группах мер поддержки, которые затрагивают 2,083 млн граждан. В первую попадают пособия по беременности, выплаты жёнам военнослужащих, семьям с детьми, а также пособия при рождении ребёнка. Во второй группе — компенсация страховой премии инвалидам, в третьей — выплаты пострадавшим от радиации. В четвёртой — денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и затем реабилитированным.