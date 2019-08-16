Сотрудники центра погоды «Фобос» сообщили, что столичный регион находится на пути черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Эксперты ожидают выпадения в Москве более трети месячной нормы осадков.
Самая ненастная погода ожидается вечером 17 августа и в ночь на 18 августа — выпадет до 17 мм осадков. Общее количество влаги за сутки составит до 30 мм, при августовской норме 77 мм.
В «Фобосе» добавили, что дожди ослабнут днём 18 августа, а к вечеру могут прекратиться, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что синоптики сообщили о приходе в Москву долгожданного потепления. На следующей неделе воздух в столице прогреется до 30 градусов.