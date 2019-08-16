https://static.news.ru/photo/f7eb0fee-c0c7-11e9-899b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники центра погоды «Фобос» сообщили, что столичный регион находится на пути черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Эксперты ожидают выпадения в Москве более трети месячной нормы осадков.

Самая ненастная погода ожидается вечером 17 августа и в ночь на 18 августа — выпадет до 17 мм осадков. Общее количество влаги за сутки составит до 30 мм, при августовской норме 77 мм.

В «Фобосе» добавили, что дожди ослабнут днём 18 августа, а к вечеру могут прекратиться, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что синоптики сообщили о приходе в Москву долгожданного потепления. На следующей неделе воздух в столице прогреется до 30 градусов.