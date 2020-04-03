Более полумиллиона автомобилей покинули Москву в начале выходной недели

https://static.news.ru/photo/6633a1cc-75aa-11ea-9c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период с 27 по 29 марта из Москвы уехали более 850 тысяч человек на 567 тысячах автомобилей.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД). Москвичи стали массово покидать столицу после объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели в связи с распространением коронавируса.

Можно и на даче. Главное, соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя! — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

2 апреля стало известно, что власти Москвы решили пока не вводить пропускной режим. К обсуждению этой меры правительство города вернётся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в его планах было введение жёсткого пропускного режима в столице, однако ситуация изменилась. По его словам, москвичи на этой неделе «ведут себя корректно».