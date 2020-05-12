Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве моложе 65 лет

https://static.news.ru/photo/8d63bb0e-942e-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

На территории Москвы более 80% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено у людей моложе 65 лет. Об этом 12 мая сообщили представители столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что почти 9% новых заразившихся в Москве — дети.

41,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 10,7% — от 66 до 79 лет, ещё 6,1% — старше 80 лет, 8,8% — дети, — сообщили в оперштабе.

В настоящее время все заражённые граждане и те, кто вступал с ними в контакт, находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве число заразившихся коронавирусом по состоянию на вторник, 12 мая, превысило 121 тысячу человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 5392 новых случая.