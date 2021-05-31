Более 5 млн россиян попали в число невыездных из-за долгов

https://static.news.ru/photo/d012df90-c29d-11eb-8e35-96000091f725_660.jpg Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Свыше пяти миллионов граждан России попали в категорию невыездных из-за наличия неоплаченных долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве уточнили, что на 1 постановления о временном ограничении права на выезд за пределы РФ вынесены в отношении 5,1 млн человек. Тройку лидеров по количеству невыездных граждан составляют Краснодарский край (381,4 тысячи), Башкирия (360,5 тысячи) и Москва (227,6 тысячи).

В ФССП добавили , что у каждого десятого из числа невыездных россиян есть долги по алиментам.

Ранее сообщалось, что в Москве в число злостных неплательщиков алиментов попали свыше 26 тысяч человек. Примерно половине из них запрещён выезд за рубеж. Ещё более шести тысяч должников ограничен ы в правах на управление транспортным средствами.

Ограничение на выезд работает в отношении граждан, которые часто ездят за границу по работе, говорят коллекторы. Однако в целом эта мера малоэффективна и не способствует снижению числа должников.