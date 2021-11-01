Более 30 рейсов отменили в Москве из-за тумана

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В аэропортах Москвы из-за тумана, который держится с вечера 1 ноября, по состоянию к 09:00 отменено 32 рейса. 120 рейсов задерживаются. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание».

Так, в Шереметьево отменено 14 рейсов, 44 задерживаются, в Домодедово отменено 15 рейсов, задерживаются 42, во Внуково три отмены и 34 задержки вылетов.

В ГИБДД Москвы в связи с туманом рекомендовали автомобилистам воздержаться от использования личных автомобилей, а пешеходам — надеть яркую одежду.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Россию пришло аномальное тепло. На этой неделе в европейской части страны удерживается температурная аномалия — 7 градусов выше нормы. По данным синоптиков, до максимальных отметок плюс 13 градусов воздух прогреется в четверг — пятницу.