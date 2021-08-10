В спортивном лагере Волгодонска 31 ребёнок отравился едой
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:08, 10 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту отравления детей в одном из центров загородного отдыха Волгодонска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 9 августа 2021 года спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в г. Волгодонске, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 31 ребёнка в возрасте от 10 до 14 лет резко ухудшилось состояние здоровья, а именно появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты, — сообщили в СК.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, изъяли пробы и назначили судебно-медицинские экспертизы. Состояние детей сейчас удовлетворительное.
Ранее по уголовному делу о массовом отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер были задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда. Следователи установили, что к отравлению привели действия повара и официанта.