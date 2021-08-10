Работников вагона-ресторана задержали по делу об отравлении детей

Директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержаны по уголовному делу о массовом отравлении детей. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следуправления на транспорте СКР.

Задержанные подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч.1 ст. 236 УК РФ).

Следователи установили, что повар и официант, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Игнорирование ими санитарных правил привело к массовому заболевания детей.

Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медицинское обследование персонала и пренебрегла мероприятиями противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отметили в ведомстве.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, а также направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.

О массовом отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер стало известно 7 августа. Из 250 несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы 87. Их состояние оценивалось врачами как лёгкое и средней тяжести. Первую группу из 36 детей выписали из больниц 9 августа.