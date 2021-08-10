Первых детей выписали из больниц после отравления в поезде до Адлера

Первая группа детей выписана из больниц в Туапсе после отравления в поезде Мурманск — Адлер. Тридцать шесть человек полностью здоровы и уже отправились в лагерь к морю, сообщается на сайте РЖД.

Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом № 226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами, — говорится в сообщении.

Перед выпиской у детей взяли анализы на норовирус. Едут дети в оздоровительный лагерь в сопровождении взрослых. Контролирует процесс лечения детей главврач городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис, которая прибыла в Краснодарский край из Карелии по поручению главы Республики Карелия Артура Парфёнчикова. По словам доктора, сейчас все дети чувствуют себя хорошо, уточняет ТАСС.

В больнице с симптомами кишечной инфекции оказался 91 ребёнок. Они ехали в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный». РЖД начало собственную проверку по факту отравления детей.

Завтра, 10 августа, планируется выписать детей из больниц Белореченска и Апшеронска.

Ранее правоохранители обнаружили просроченные продукты в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер. Именно там ужинали дети, которых потом госпитализировали с отравлением в больницы Краснодарского края.