Просроченные продукты нашли в поезде Мурманск — Адлер, где отравились дети

Правоохранители обнаружили просроченные продукты в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер. Именно там ужинали дети, которых потом госпитализировали с отравлением в больницы Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью, — сказал источник.

Накануне в больницы Кубани доставили 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Все они числились пассажирами поезда, следующего по маршруту из Мурманска в Адлер. При этом ещё 15 детей продолжили ехать до конечной станции назначения после прохождения медицинского осмотра. В поезде было организовано эстафетное меднаблюдение подростков. По некоторым данным, отравились 40 детей.

Ранее стало известно об отравлении подростка в Москве неизвестным веществом. Сообщалось, что прохожий вколол 15-летней девушке препарат сильного действия.