Более 205 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/94178660-7647-11ea-a779-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В России по состоянию на пятницу, 3 апреля, под наблюдением врачей по подозрению на коронавирус находятся 205 612 человек. Всего с начала 2020 года под контролем были 389 235 человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, к сегодняшнему дню было проведено 639 тысяч лабораторных исследований на наличие COVID-19 в организме.

Кроме того, организовано медицинское наблюдение за пребывающими из стран с неблагоприятной ситуацией в связи с пандемией.

По состоянию на субботу, 4 апреля, коронавирусом в мире заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч погибли, свыше 228 тысяч выздоровели.

В России зафиксировано 4150 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 302. 39 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве в городской клинической больнице № 15 имени Филатова проходят лечение 255 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко. По его словам, всего в больнице находятся около 870 пациентов.