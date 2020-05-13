Более 2 млн россиян за сутки обратились за выплатами на детей

https://static.news.ru/photo/a98154c6-9501-11ea-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что россияне подали за прошедшие сутки более двух миллионов заявлений на выплату 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет.

Только за прошедшие сутки через сервис государственных услуг было подано более двух миллионов заявлений на эту выплату, — цитирует ТАСС Мишустин.

Он подчеркнул, что заявление на получение денег можно подать без сбора каких-либо справок и документов. И эта мера поддержки стала самой большой, как по привлечённым финансовым средствам, так и по охвату людей, для которых предназначена.

В целом же материальную помощь от государства в рамках мер по противодействию пандемии получат родители 27 млн российских детей.

Как писал NEWS.ru, Минкомсвязь объявило о запуске специального онлайн-сервиса (posobie16.gosuslugi.ru), с помощью которого можно подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Уточняется, что денежные средства можно получить на каждого ребёнка, имеющего российское гражданство. Обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года. Накануне стало известно, что портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью. У сайта перестала работать веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительной загрузке.