Более 104 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/2acdfd96-a956-11ea-a29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 1633 человека. Таким образом, общее число выздоровевших в столице составило 104 347 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента, — сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в мире зарегистрировано 7 128 974 случая заражения коронавирусом, 3 460 551 выздоровление и 407 897 летальных исходов.

В России заражены 467 673 человека, 226 731 пациент выздоровел и 5859 человек скончались.

Как писал NEWS.ru, в Москве за сутки от коронавирусной инфекции скончался ещё 51 человек. Ранее сообщалось о 55 летальных исходах.