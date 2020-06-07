В Москве ещё 51 человек умер от коронавируса

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался ещё 51 человек. Ранее сообщалось о 55 летальных исходах.
В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
По состоянию на 7 июня в России было выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.
В мире более 7 млн инфицированных COVID-19, более 403,9 тысячи погибли, более 3,4 млн выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, крупный очаг коронавирусной инфекции выявили в доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском. Там оказались заражёнными 24 сотрудника.
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