В Москве ещё 51 человек умер от коронавируса

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Автомобиль въехал в толпу участников акции протеста против полицейского произвола в Сиэтле. Водитель вышел из машины и открыл огонь по демонстрантам.

В результате пострадал один человек, он доставлен в больницу. Состояние 27-летнего мужчины оценивается как стабильное. Сам виновник происшествия прошёл через толпу, помахивая пистолетом, прямиком к полицейским, сообщает Seattle Times. Водителя...