Вспышка коронавируса зафиксирована в Доме ребёнка на Камчатке

https://static.news.ru/photo/80e7716c-a93d-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

Крупный очаг инфекции коронавируса выявили в Доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском. Там оказались заражёнными 24 сотрудника.

У большинства инфицированного персонала болезнь протекает бессимптомно. Всех заболевших решено отправить в санаторий «Жемчужина Камчатки» как только там будет развёрнут госпитали, пишет ТАСС.

Эвакуировать заражённых должны уже к вечеру 8 июня. Всего на территории Камчатского края зарегистрировано 1125 случаев заражения коронавирусом. Умерли 23 человека.

В регионе наблюдался дефицит коек для больных коронавирусом. Под госпиталь будет переоборудована крупнейшая гостиница полуострова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое заражение коронавирусом зафиксировано на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Подтвердилось заболевание у 38 сотрудников, 18 из которых — водители.