Вспышка коронавируса зафиксирована в скорой помощи на Камчатке

https://static.news.ru/photo/a7d4034e-9bd7-11ea-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое заражение коронавирусом зафиксировано на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Подтвердилось заболевание у 38 сотрудников, 18 из которых — водители.

Данные могут измениться в течение дня, так как по ряду анализов ещё нет официального ответа. Сейчас на станции скорой помощи усилены меры дезинфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства. Там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы.

Течение болезни у сотрудников скорой проходит в разной форме. У некоторых есть пневмония. Несмотря на это, служба скорой медицинской помощи в Петропавловске-Камчатском продолжает работать в прежнем режиме.

В Камчатском крае на сегодня болеют коронавирусом 554 человека, в том числе 21 ребёнок в возрасте до 17 лет. Выздоровели 210 пациентов, умерли 5.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус подтвердился у 37 человек в очаге, выявленном ранее в городской больнице Когалыма, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 в регионе.