Боец ММА занялся наркоторговлей ради обеспечения семьи

https://static.news.ru/photo/8c642cac-60a2-11eb-ae78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wallace Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Тюмени, несколько месяцев назад начавший карьеру профессионального бойца ММА, попался на изготовлении наркотиков. По словам молодого человека, ему были необходимы средства, чтобы обеспечивать мать и сестру.

26-летний спортсмен, имеющий разряды по боевому самбо, спортивной борьбе, рукопашному бою и смешанным единоборствам, перебрался в Москву. Вскоре молодой человек убедился, что только боями на жизнь и помощь родным заработать сложно. Он искал различные варианты повышения материального уровня и в итоге остановился на нелегальном бизнесе.

Некоторое время назад в арендуемое им жильё в Подмосковье пришли с обыском сотрудники полиции. Они обнаружили свыше 700 граммов мефедрона, а также химикаты и лабораторию по производству наркотика. Боец признался, что занимался его изготовлением с целью последующей продажи.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, а сам он помещён под стражу. Спортсмен активно сотрудничает со следствием. Полиция устанавливает все обстоятельства, а также выясняет, были ли у него подельники, сообщает KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самарской области были задержаны два сотрудника Адвокатской палаты Крыма, один из которых оказался ещё и депутатом Армянского городского совета республики второго созыва. У них нашли более килограмма амфетамина.