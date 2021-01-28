Блокадницам на Урале подарили сертификаты в магазин в соседнем городе

https://static.news.ru/photo/c657f1da-617b-11eb-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Трём пожилым женщинам в Краснотурьинске Свердловской области подарили сертификаты в магазин, который находится в соседнем городе Серове. Таким образом власти поздравили их с Днём снятия блокады Ленинграда.

Власти считают подарки хорошими. Их получили две блокадницы и одна женщина, награждённая медалью «За оборону Ленинграда». При этом одной из пенсионерок уже 102 года, передаёт РИА Новости.

Серов находится в 40 километрах от нас. Подарки эти областные, эти подарки поступили из Екатеринбурга. Это централизованная сеть супермаркетов, она есть по области, но в нашем городе нет этих магазинов, — пояснили в пресс-службе администрации Краснотурьинска.

Там добавили, что пожилые женщины давно не покидают свои дома, поэтому подарки были выбраны исходя из того, что приобрести продукты по сертификатам им помогут родственники. При необходимости власти пообещали отвезти бабушек до магазина, отметив, что «ехать 40 минут максимум».

В горадминистрации отметили, что магазин, в который выдан сертификат, является очень хорошим и в лучшую сторону отличается от располагающихся ближе супермаркетов. Там также уточнили, что вручили и другие подарки.

Ранее NEWS.ru писал, что жители посёлка Сохновка в Назаровском районе Красноярского края устроили фотосессию, посвящённую 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.