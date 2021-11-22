Блогеру Хованскому предложили заключить сделку со следствием

Следователь предложил блогеру Юрию Хованскому признать свою вину, заключив сделку со следствием, заявила в эфире петербургского «Эха Москвы» девушка блогера Мария Нелюбова. Она настаивает на том, что скандальная песня, из-за которой Хованского обвиняют в оправдании терроризма, была спета в 2012 году и значит по статье прошли сроки давности.

У него на прошлой неделе был визитёр — следователь. Он не уведомил адвоката, что является нарушением. Пришёл тайком к Юре и просил его оболгать себя, дать ложные показания и обещал за это ему мягкое наказание. Юра отказался, тогда он [следователь] сказал что он получит реальный срок, и у меня будут большие проблемы, — рассказала девушка блогера.

Она добавила, что сам факт того, что к нему приходят с угрозами, вселяет надежду, что дело разваливается. Так как таким образом от Хованского пытаются «чего-то добиться». По словам Нелюбовой, она не хотела бы, чтобы он оговорил себя.

Ранее следствие назначило блогеру психиатрическую экспертизу на вменяемость. По словам его адвоката Александра Передрука, экспертиза является стандартной практикой, однако явной необходимости в ней нет.

Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.