Блогеру Хованскому назначили психиатрическую экспертизу

Следствие назначило арестованному по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому психиатрическую экспертизу на вменяемость. Об этом сообщил его адвокат Александр Передрук, передаёт РИА Новости. По словам защитника, экспертиза является стандартной практикой, однако явной необходимости в ней нет.

Следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости, — сказал Передрук.

Ранее Хованский заявил, что рассчитывает заменить нахождение в СИЗО на домашний арест. Он рассказал, что мера пресечения может быть смягчена, если в местах лишения свободы у него откажет какой-нибудь орган.

Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.