Блогер Хованский нашёл способ выйти из СИЗО

Блогер Юрий Хованский, находящийся в СИЗО после обвинений в оправдании терроризма, надеется на перевод под домашний арест. Он рассчитывает, что в местах лишения свободы у него откажет какой-нибудь орган, после чего ему смягчат меру пресечения. Об этом блогер написал в письме своей знакомой, которая опубликовала его в Twitter.

Условного срока по моей статье нет, а жаль. Жалобы пишу постоянно, но результата никакого. Я уже отчаялся и перестал верить, что это поможет. Физическое и моральное здоровье беречь не вижу смысла, так как оно мне без надобности. Больше надеюсь на то, что откажет что-то из органов, и хоть тогда отпустят на домашний, — написал Хованский своей знакомой, которую он называет Соля.

Блогер рассказал, как проводит время в СИЗО.

Я не то, что учить языки, я и читать разучился. Читаю страницу и понимаю, что ничего не помню...Книги в СИЗО уже 1,5 года не передать и не прислать — нет человека, который бы их проверял. Да я и не хочу ничего. Звонки мне можно только с разрешения следователя, который меня подставил и на которого я жалуюсь, — заявил Хованский.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, которого силовики обвиняют в оправдании терроризма за песню на стриме. Мужчина останется в СИЗО до 8 ноября. Сам блогер просил смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Поддержать Хованского на суд приходил блогер Илья Мэддисон, а также рэперы Ресторатор и Оксимирон.

Блогера обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Хованского задержали 8 июня. Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был ранее опубликован в Сети.

Блогеру предъявили обвинения не только из-за призывов к терроризму, но и обвинили в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.