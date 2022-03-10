Блогерам посоветовали идти на биржу труда из-за возможной блокировки Meta

Возможное признание компании Meta экстремистской организацией в России затронет не только простых пользователей, но и блогеров, перед которыми встанет выбор, что делать в текущей ситуации, сказал NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он посоветовал блогерам «идти на биржу труда».

Сейчас у блогеров встаёт выбор, что им делать в текущей ситуации: либо переходить на европейские площадки, либо начать обучать подписчиков, каким образом обходить все блокировки. По какому пути пойдут блогеры — сказать сложно, потому что VPN стоит денег, то есть фактически, чтобы начать своего блогера читать дальше в Instagram, нужно будет фактически оформлять подписку на этого блогера, то есть покупаешь VPN, чтобы этого блогера смотреть. Сейчас стоит серьёзная дилемма. Люди вкладывали в свои аккаунты миллионы рублей без преувеличения, блогеры-миллионники, 100-тысячники вкладывали большие деньги, они зарабатывали большие деньги. Их контракты были на долгий период рассчитаны. Невыполнение этих обязательства непонятно к чему приведёт, — сказал Зыков.

По его словам, в случае блокировки Instagram в РФ у людей будет шок, так как они не будут понимать, что происходит «с их любимым местом тусовки». Зыков сказал, что эта сеть является женской, так как 80% пользователей в РФ — это девушки, у которых сейчас «будут истерики».

У девушек сейчас будут истерики, одни читали своих любимых блогеров, потому что в TikTok не перевести, есть только Telegram и «ВКонтакте». Сейчас, если они не делали резерв, а большинство не делали, то есть не переводили свою аудиторию, то в общем и целом я могу подсказать адрес биржи труда. И когда блогеры будут приходить и рассказывать о том, что они умеют, на бирже труда покрутят возле виска, дадут в руки метлу, — подытожил Зыков.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что в решении компании снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram усматриваются признаки преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).