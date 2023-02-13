Блогера Некоглая объявили в розыск в России

Фото: nekogla1/t.me

Блогер Некоглай (Николай Лебедев)

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) объявлен МВД России в розыск, сообщает издание «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Telegram. Разыскивается тиктокер по статье о клевете.

Согласно карточке, Некоглая разыскивают по уголовной статье. МВД возбудило против тиктокера дело о клевете (статья 128.1 УК), потерпевшей по нему проходит глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, – говорится в сообщении.

О том, что в отношении Некоглая возбудили уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ, стало известно на прошлой неделе. По словам Мизулиной, основанием для этого послужило распространение блогером «вранья и клеветы» о ее деятельности, работе Лиги безопасного интернета, а также угрозы убийством.

Ранее Некоглай снял для TikTok пародию на российского военнослужащего, атакованного дроном ВСУ. Ролик посмотрела Мизулина. Спустя сутки после публикации видео блогера задержали. Пресненский суд Москвы постановил депортировать тиктокера, который является гражданином Молдавии, а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».