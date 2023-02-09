На блогера Некоглая завели дело из-за угроз Мизулиной

Фото: nekogla1/t.me

Некоглай

На блогера Некоглая (Николай Лебедев) завели уголовное дело по статье о клевете и угрозах, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она заявила, что таким образом блогер пытался оказать на нее давление из-за позиции по факту дискредитации ВС РФ.

В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета», — рассказала Мизулина.

В начале ноября в Сети распространилось видео, на котором запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ: он лежит в окопе и успевает отбросить в сторону несколько гранат, которые на него сбрасывают с квадрокоптера. Некоглай снял для TikTok пародию на военнослужащего и сопроводил свой ролик треком Rasputin группы Boney M.

Спустя сутки после публикации видео, 9 ноября, блогера задержали. Пресненский суд Москвы решил депортировать тиктокера из России (Некоглай — гражданин Молдавии), а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства». Утром 24 ноября Некоглая доставили в аэропорт Домодедово, откуда он вылетел в Ереван, чтобы с пересадкой добраться до Кишинева. Позже блогер заявил, что подвергся избиению в ОМВД. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика про российского военнослужащего.