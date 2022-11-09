Блогера Некоглая депортируют из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москву решил депортировать блогера Некоглая (Николай Лебедев) из России. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».

Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путём принудительного перемещения, — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что из зала суда Некоглая повезли в центр временного содержания мигрантов.

Ранее сообщалось, что тиктокер был задержан полицией через сутки после публикации ролика с пародией на российского военного, отбивающегося от гранат ВСУ. Отмечалось, что блогер — гражданин Молдавии и был задержан до выяснения личности.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, подпавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик музыкой.

Ролик посмотрела член Общественной палаты и глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина. Она назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина отметила, что Некоглай позже «трусливо» удалил видео из соцсети TikTok, хотя ролик остался доступен для просмотра.

Мизулина заверила, что Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичная дискредитация ВС РФ). В ответ Некоглай поинтересовался у чиновницы, выучила ли она «за свои 45 лет жизни» английский «даже на базовом уровне», намекая на то, что важен перевод, прозвучавшей в видео песни.