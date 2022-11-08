«Круто работаешь»: Некоглай ответил Мизулиной Некоглай отреагировал на требование Мизулиной проверить его ролик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полулярный блогер-миллионник Некоглай (Николай Лебедев) в ответ на высказывания в его адрес члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной заявил, что она «хорошо работает». По словам блогера, политик, назвавшая тиктокера «выродком», не увидела его ролик в аккаунте, за что уличила парня в удалении видео, хотя оно по-прежнему доступно подписчикам.

Да я так трусливо удалил видео, что его можно увидеть в моем TikTok-профиле прямо сейчас. Мизулина, круто работаешь,— написал Некоглай.

Блогер поинтересовался у Мизулиной, выучила ли она «за свои 45 лет жизни» английский «даже на базовом уровне», намекая на то, что важен перевод, прозвучавшей в видео песни. Свой пост он закончил тем, что назвал политика «забавной».

Менеджер Некоглая прокомментировал SHOT видео с «пародией» на российского солдата. По его словам, важно обратить внимание на перевод песни.

Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебётся. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то. Люди не так восприняли это! — сказал менеджер.

Песня, звучавшая в ролике, принадлежит группе Boney M и называется Rasputin. Вставленный в видео отрывок повествует о человеке, который давным-давно жил в России, был большим и сильным, а в его глазах пылал огонь.

Накануне Мизулина назвала Некоглая «выродком» после того, как тот выложил в Сеть пародию на солдата ВС РФ. Она посчитала, что Лебедев поглумился над подвигом российского военнослужащего.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, обнаружившего в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Позже «Московский Комсомолец» сообщил, что российский солдат, который дважды отбился от атаки украинского дрона, выжил. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.