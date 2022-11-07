Солдат ВС России отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ и попал на видео «Военкоры Русской Весны»: российский военный дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

На видео показано, как украинскими солдатами при помощи квадрокоптера на российского военного сбрасываются гранаты и бомбы. Но бесстрашный солдат успешно отбрасывает все падающие в него боеприпасы.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине. Российские военные обнаружили такой отряд в лесной зоне и нанесли удар по их позициям. Военное ведомство опубликовало кадры обнаружения противника и наведения огня.

ВКС России ранее ликвидировали до ста наемников из США, Великобритании и Польши в районе Красного Лимана. По его словам, ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области и ликвидировали около 570 украинских военнослужащих.