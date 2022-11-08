Мизулина назвала Некоглая «выродком» из-за пародии на солдата ВС РФ Лига безопасного интернета обратится в ГП и МВД из-за пародии Некоглая на солдата ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, «выродком» после того, как тот выложил в Сеть пародию на солдата ВС РФ, отбросившего гранаты ВСУ. Она считает, что видеоблогер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина отметила, что Некоглай позже «трусливо» удалил видео из соцсети TikTok.

Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих, — написала Мизулина в своем Telegram.

Мизулина отметила, что Лига безопасного интернета, которую она возглавляет, обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичная дискредитация ВС РФ).

Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД в связи с наличием признаков состава преступления в действиях блогера Некоглая, предусмотренных статьей 280.3 Уголовного кодекса России «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», — заключила Мизулина.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

Позже MK.RU сообщило, что российский солдат, который дважды отбился от атаки украинского дрона, выжил. По информации издания, военнослужащий гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ откинул пару гранат, сброшенных с коптера ВСУ, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.