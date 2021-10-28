Блогера-диггера Пыжа приговорили к тюремному сроку за Метро-2

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера-диггера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну и касающихся режимных объектов в Москве. Мужчина снимал видео для своего канала, путешествуя по подземным заброшенным объектам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.

В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Пыж встречался с рядом лиц, которые предоставляли ему секретные данные. Кроме того, уточняется, что мужчина передавал их за рубеж. Свою вину блогер не признал.

По данным Baza, молодой человек готовился снять фильм о так называемом Метро-2 — бывших засекреченных московских подземных объектах. Считается, что параллельно с линиями столичного метрополитена проходит секретная правительственная ветка, созданная ещё во времена СССР.

Как уточняется в «Википедии», объекты находились в ведении Службы специальных объектов Главного управления специальных программ президента РФ и Минобороны. Термин ввёл писатель Владимир Гоник в своём романе «Преисподняя». По его словам, бункеры Метро-2 служили для размещения в них руководства Политбюро и ЦК КПСС, а также членов их семей на случай войны.

Ранее Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия блогера Кирилла Смородина на предмет оскорбления защитников Отечества. Смородин повесил своё стилизованное изображение в Военной галерее Эрмитажа, где выставлены портреты героев войны 1812 года.