Блогер Арсений Котов вернулся из Египта в Россию

Фотограф и тревэл-блогер Арсений Семёнов (Котов) вернулся в Россию после задержания в египетском Каире, сообщил он в своём Instagram. Задержание произошло из-за конфликта с местными жителями, которым не понравилось, что мужчина ведёт фотосъёмку. Накануне Котова освободили при содействии российских дипломатов.

Спасибо сотрудникам российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь. Вы очень классные ребята и я даже немного завидую вашей работе! — написал блогер.

Он также поблагодарил местного жителя, который помог ему в сложившейся ситуации, и выразил признательность подписчикам за огласку. В фотогалерее блогер опубликовал снимок с пластырем на голове.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Котова помогли освободить российские дипломаты. Ему вернули загранпаспорт и съёмочное оборудование, а позже доставили в консульский отдел российского диппредставительства в Каире.

Конфликт произошёл из-за фотопрогулки блогера. Один из местных жителей решил, что путешественник снимает его жену, и ввязался в драку. В итоге завязалась потасовка, к которой присоединились приятели местного жителя. По словам Котова, ему наносили удары руками и ногами и кидали камни, но ему удалось убежать. В больнице блогеру наложили швы на голову. Позже он оказался в полицейском участке.