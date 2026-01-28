Блины без возни у плиты: как приготовить целую гору за 5 минут в духовке

Надоело стоять у сковороды, переворачивая блин за блином? Есть способ проще и быстрее — выпекать блины в духовке. Метод сэкономит время и силы, а результат порадует даже взыскательных гурманов. Никаких разрывов теста и подгоревших краёв: всё пропекается равномерно, а блинчики получаются тонкими, нежными и идеально круглыми. Подходит для любого теста — на молоке, кефире или воде, а при желании можно сразу добавить начинку.

Для начала разогрейте духовку до 200–220∘C и поместите в неё противень — он должен хорошо прогреться. Смажьте горячую поверхность тонким слоем масла, затем быстро вылейте порцию жидкого теста и распределите по противню. Благодаря высокой температуре тесто моментально схватывается и равномерно пропекается за 3–5 минут до золотистого оттенка. Готовый блин легко отделяется без повреждений. За несколько подходов можно наготовить целую гору блинов — намного быстрее, чем на сковороде. При желании регулируйте температуру, чтобы добиться нужной текстуры: от деликатно‑мягкой до румяной и плотной.

