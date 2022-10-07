Бизнес-сообщество МДС предложило варианты отсрочек от призыва для МСП

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Представители бизнес-сообщества «Московское деловое собрание» (МДС) обратились к российским властям с просьбой об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации для малого и среднего бизнеса в связи с риском остановки работы предприятий. Как сообщает РБК, в письме, направленном на имя президента России Владимира Путина, руководство организации попросило дополнить существующие критерии определения категории граждан, не подпадающих под призыв.

Руководители МДС указали, что предприниматели опасаются за социальную и экономическую сферы страны, особенно за перспективы отраслей, не включенных в перечень предприятий, собственники и работники которых имеют право на отсрочку от призыва.

Основная ценность в любом бизнесе — это кадры. Есть кадры, которые нельзя заменить и от них много что зависит. Нужно четко взвешивать, где и как применять того или иного специалиста, — заявил президент МДС Иван Утенков.

Он отметил, что малый и средний бизнес играет немаловажную роль во всех отраслях экономики РФ. Предприятия, объединенные под крылом «Московского делового собрания», выполняют госзаказы и обслуживают потребности россиян. Утенков считает, что в результате мобилизации кадровые резервы, необходимые для поддержания российской экономики, просто окажутся не на своих местах.

Вряд ли пекарь или управляющий цветочным магазином покажут свой максимальный КПД на фронте. В противном случае Утенков предупреждает о негативных последствиях для экономики страны в результате хаотичной мобилизации, — говорится в сообщении.

Ранее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации. В нем предлагается предоставить отсрочку от призыва единственным детям одиноких родителей, сыновьям или родным братьям граждан, погибших во время воинской службы, лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, а также студентам очной и очно-заочной форм обучения.