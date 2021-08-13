Бизнес назвал препятствия для вакцинации сотрудников в Москве

Вакцинация работников в Москве идёт плохо по трём основным причинам: сезон отпусков, учёт сотрудников с медотводом и несоответствие среднесписочной численности сотрудников с данными по компании. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РИА Новости.

Председатель совета «Опоры России» в Москве Дмитрий Несветов отметил , что проблемы с вакцинацией, по существу, не изменились.

Может получиться так, что в среднесписочном составе, допустим, десять сотрудников, из них два находятся в декрете, три имеют медотводы, ещё три переболели и только оставшиеся два работника вакцинировались, — вакцинировать больше некого, — пояснил он.

Он добавил, что стоит учитывать наличие разницы в данных между базой среднесписочной численности сотрудников, которая имеется у Роспотребнадзора, и фактическим положением дел в компании.

В целом столичный бизнес за последние полтора месяца вышел на приемлемые цифры — на эти 60%, — подчеркнул Несветов.

Самой сложной проблемой для достижения заветных 60% вакцинированных является количество сотрудников с медицинским отводом. Так считает советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Если сотрудники с медотводом, то в эти 60% они не входят. Если у вас 50% с медотводом, то требование сложно выполнить, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в России новый антирекорд по коронавирусу — за сутки от COVID-19 умерли 819 человек. Рекордное число по данному показателю фиксируется третий день подряд, следует из данных, приведённых на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 169 683 человека.