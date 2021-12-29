Биометрические данные клиентов банков начнут передавать в единую систему

В 2022 году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в единую биометрическую систему, которую станет администрировать Минцифры, рассказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. При этом сами банки и другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных.

Представитель Минцифры уточнил , что создание новой единой биометрической системы не планируется, речь идёт о технических и нормативных доработках уже существующей системы. Нормы передачи данных из коммерческих биометрических систем в ведение государства должны быть разработаны до осени 2022 года.

По словам Хинштейна, не исключено, что коммерческие структуры будут иметь доступ к «лёгкой» биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но не позволит его идентифицировать вне системы. При этом с 1 января 2022 года коммерческие организации должны будут проходить аккредитацию в Минцифры и получать разрешение на сбор и обработку биометрических данных граждан.

Отмечается, что единая биометрическая система не пользуется особой популярностью — за три года её существования там зарегистрировано около 216 тысяч пользователей. Представители банков полагают, что запуск новых сценариев применения биометрической системы повысит интерес клиентов, расширив количество оформляемых дистанционно банковских продуктов и услуг. А менее значимые игроки рынка смогут побороться за клиентов в более конкурентной среде.

Как отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич, единственной проблемой может стать дублирование данных одного человека при слиянии баз: биометрия, сделанная одним человеком для двух разных банков, будет существовать как данные двух разных людей. Что делать в таком случае, пока неясно.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы без посещения государственных органов. Единая биометрическая система приобретёт статус государственной информационной системы.