Биолог рассказал, как уберечься от болезни Лайма при укусе клеща Биолог Чумаков: закрытая одежда спасет от укуса клеща и болезни Лайма

В Московской области в последнее время резко выросло число случаев заражения болезнью Лайма в результате укусов клещей, рассказал в беседе с «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук Петр Чумаков. По его словам, избежать контакта с опасным членистоногим при походе в лес можно с помощью заправленных в сапоги брюк и закрытой одежды.

Как рассказал эксперт, клещи обычно поджидают свою жертву на вершинах травинок, поэтому к мерам предосторожности против укусов относится закрытая одежда, особенно в области ног.

Специалист объяснил, что болезнь Лайма вызывается бактериями лептоспирами, которые попадают в кровь человека через укус клеща. Симптомами являются температура, пятно в месте укуса, а также поражение суставов. При этом болезнь легко лечится антибиотиками, главное — вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее специалисты Зоологического института РАН рассказали, что переносчиками лептоспир, вызывающих болезнь Лайма, являются и лосиные мухи, обитающие в болотистой местности. При этом на данный момент не установлено, могут ли укусы этих мух заразить человека.