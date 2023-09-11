Иммунолог объяснила, чем опасен укус лосиной мухи Иммунолог Чурюкина предупредила об аллергической реакции на укус лосиной мухи

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Укус лосиной мухи может вызвать аллергическую реакцию на ее слюну, предупредила врач-иммунолог Элла Чурюкина. В разговоре с aif.ru она уточнила, что в таком случае укус насекомого будет болезненным. Кроме того, может появится эритема, специфическое покраснение или сыпь, которое к тому же будет чесаться.

Инсектная аллергия — реакция на укусы и взаимодействие с насекомыми — встречается довольно редко — у 0,48% людей в мире, 40% из них — дети младше 12 лет. Чтобы поставить диагноз «инсектная аллергия» используются разные исследования, — поделилась специалист.

Врач уточнила, что на аллергическое воспаление может указывать повышение количества эозинофилов в крови. Для того, чтобы узнать о наличии реакции на укусы насекомых, используются как лабораторные методы исследования, так и молекулярная аллегро-диагностика.

Специалисты Зоологического института РАН добавили, что лосиные мухи обитают в болотистой местности и рядом с местами проживания парнокопытных. Эти насекомые отличаются настойчивостью — их тяжело стряхнуть с кожи. Специалисты отметили, что лосиные мухи содержат спирохеты, которые являются возбудителями болезни Лайма, но на данный момент не установлено, могут ли они заразить человека.

Агроном Михаил Воробьев ранее предупредил о нашествии испанских слизней в Москве и Подмосковье. По его словам, этим моллюскам не страшны морозы, у них нет естественных врагов, а также они достаточно крупные по размеру.