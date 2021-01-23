Биолог раскритиковал поправки в закон об охоте

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Поправки в законодательство об охоте, касающиеся полномочий пользователей угодий, являются «сырыми» и нуждаются в доработках, иначе они могут ущемлять права рядовых граждан. Об этом NEWS.ru рассказал заслуженный работник охотничьего хозяйства России, биолог-охотовед и главный редактор журнала «Охотник» Валерий Кузенков.

Законопроектом предполагается следующее: мы берём угодья, а через семь лет можем их передавать третьим лицам, то есть это субаренда. Это будет коррумпированная составляющая — никто не знает, как кадастрово эти угодья оформлять, как они будут делиться, по каким площадям, — считает Кузенков.

Он полагает, что с принятием поправок «может произойти ущемление прав охотников», поскольку частный охотпользователь сможет передавать угодья в пользование третьим лицам. По мнению Кузенкова, в России «и так большое ущемление прав со стороны частных охотпользователей, потому что зачастую не пускают рядовых граждан и цены на путёвки финансово неподъёмные».

Сейчас, чтобы охотиться на общедоступных угодьях, которые ни за кем не закреплены, простые люди платят государству 650 рублей за сезон. А если эти угодья за кем-то закрепляются и новый пользователь их начинает раздавать другим гражданам, которые, в свою очередь, смогут вводить там свои порядки и установят цену не 650 рублей, а, к примеру, 10 тысяч в сезон? — опасается учёный.

Он не исключил, что законопроект, внесённый в Госдуму в декабре 2020 года, может быть направлен в интересах крупных охотпользователей, и называет его «законом торговли охотничьими угодьями». По мнению Валерия Кузенкова, документ перед принятием «нужно обсуждать с профессиональным экспертным сообществом».

Ранее NEWS.ru выпустил расследование о том, как группа парламентариев во главе с депутатом-единороссом Владиславом Резником, известным своей любовью к ВИП-охоте, внесла на рассмотрение Госдумы законопроект в интересах «добросовестных инвесторов».

Резник считает, что поправки в действующий ФЗ об охоте направлены на повышение капитализации отдельных охотхозяйств, а также «требуют от охотпользователя не допускать снижения численности животных на своей территории».