Депутат объяснил суть поправок в закон об охоте

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Внесённые в Госдуму поправки в действующий ФЗ об охоте направлены на повышение капитализации отдельных охотхозяйств. Об этом NEWS.ru рассказал автор законопроекта, депутат нижней палаты парламента Владислав Резник.

Принятие этого закона приведёт к очевидному — повышению капитализации отдельных охотхозяйств и, соответственно, отрасли в целом. На сегодняшний день оборот охотхозяйственных соглашений в стране отсутствует. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заключает соглашение, а дальше переуступить права он не может. Этот закон решит данную проблему, — комментирует парламентарий.

По словам Резника, охотхозяйственное соглашение заключается на срок до 49 лет и законопроект предлагает заключение соглашения на следующий период без торгов, «если охотпользователь был добросовестным и выполнял свои обязательства».

Этим же документом, по словам депутата Госдумы, «предусмотрена ещё одна существенная норма» — законопроект «требует от охотпользователя не допускать снижения численности животных на своей территории».

Владислав Резник пояснил, что рассмотрение документа в первом чтении состоится после того, «как только будет официальный отзыв правительства».

Ранее NEWS.ru выпустил большое расследование о том, как группа парламентариев во главе с депутатом Госдумы от «Единой России» Владиславом Резником, известным своей любовью к ВИП-отстрелу диких животных, внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект в интересах «добросовестных инвесторов в охотничье хозяйство». Критики нововведений не исключают, что они могут ущемить права рядовых охотников и являются «лоббистскими».