Биолог РАН назвал штамм, вызвавший вспышку COVID в окружении Путина

Десятки человек из окружения президента Владимира Путина могли заразиться «дельта»-штаммом коронавируса. Такого мнения придерживается молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор Константин Северинов. От заражения этим штаммом вакцинация не спасает, сказал он в эфире НСН.

Безусловно, это «дельта»-вариант. <...> Около 90% заражений в России, как и во всём мире, происходит за счёт «дельта»-штамма, — отметил специалист.

Он пояснил, что данная разновидность вируса может заражать тех, кто прошёл процедуру вакцинации. Однако среди привитых людей частота инфицирования снижается примерно в десять раз. Кроме того, вакцинация предотвращает развитие заболевания в тяжёлой форме.

По словам биолога, если всё население будет привито от коронавируса, то он станет не страшнее насморка. Люди будут им заражаться, но «почти не будут умирать».

Ранее Путин рассказал, что в его окружении коронавирусом заразились десятки человек. По словам президента, он ушёл на самоизоляцию после контакта с одним из этих людей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что вспышка заболевания началась в сентябре. Заразились люди, обеспечивающие работу, быт и безопасность главы государства. К этому привело то, что они вовремя не прошли процедуру ревакцинации.